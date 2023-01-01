Батя 2: Дед (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Продолжение нашумевшего драмеди о суровом отцовстве и советских методах воспитания, которые влияют на современные отношения. Не пропустите сериал «Батя 2: Дед», 1 сезон которого ждет вас на Wink!
Действие первого сезона разворачивается в трех временных пластах. В 1940-х молодой дед возвращается с фронта и ищет любовь в разрушенной стране. В 1990-х маленький Макс оказывается у старика после развода родителей. Дед учит внука «быть мужчиной» с помощью крапивных «воспитательных» процедур и постоянных упреков. В наши дни взрослый Макс повторяет ошибки предков: его брак с Ириной рушится, а сын Дима уходит к деду. В поисках ребенка герой осознает, что попал в ловушку семейных травм. Это не комедия о «строгих, но справедливых» отцах, а откровенный разговор о том, как принять свое прошлое, чтобы не передать его детям как эстафету боли.
Приготовьтесь погрузиться в историю, где смех соседствует с грустью, а семейные тайны становятся мостом между поколениями. Смотреть онлайн сериал «Батя 2: Дед» (2025) вы можете прямо сейчас на сервисе Wink.
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Рейтинг
- ИУРежиссёр
Илья
Учитель
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- ССАктёр
Стас
Старовойтов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АААктёр
Андрей
Андреев
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- Актриса
Анастасия
Талызина
- СПАктриса
София
Петрова
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- ДААктриса
Дарья
Альхова
- ФБАктёр
Федор
Балабанов
- АЛСценарист
Алексей
Литвиненко
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- ПТСценарист
Павел
Тихомиров
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- ГГПродюсер
Гавриил
Гордеев
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- Художник
Владимир
Никифоров
- ПМОператор
Павел
Медведев