Батя 2: Дед (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Продолжение нашумевшего драмеди о суровом отцовстве и советских методах воспитания, которые влияют на современные отношения. Не пропустите сериал «Батя 2: Дед», 1 сезон которого ждет вас на Wink!



Действие первого сезона разворачивается в трех временных пластах. В 1940-х молодой дед возвращается с фронта и ищет любовь в разрушенной стране. В 1990-х маленький Макс оказывается у старика после развода родителей. Дед учит внука «быть мужчиной» с помощью крапивных «воспитательных» процедур и постоянных упреков. В наши дни взрослый Макс повторяет ошибки предков: его брак с Ириной рушится, а сын Дима уходит к деду. В поисках ребенка герой осознает, что попал в ловушку семейных травм. Это не комедия о «строгих, но справедливых» отцах, а откровенный разговор о том, как принять свое прошлое, чтобы не передать его детям как эстафету боли.



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