Биография

Степан Девонин — актер и сценарист. Лауреат премии фестиваля «Кинотавр». Родился в поселке Верхнеднепровском 12 августа 1986 года. После окончания школы учился на ветеринара, но решил связать свою жизнь с актерским ремеслом и поступил в Школу-студию МХАТ. Служил в «Сатириконе», Александрийском театре. Пробовал свои силы в сценарном мастерстве во время съемок проектов «Сердце мира», «Шторм», «Третий в постели», «Алиса не может ждать». Сегодня фильмография Степана Девонина насчитывает более 40 работ. Его можно встретить в таких сериалах, как «Вертинский», «Без правил», «Почка», «Красные браслеты». Также исполнил роль Вити в комедии «Дылды».