Фильм Дени и Мэни. В кино!
2026, Дени и Мэни. В кино!
Комедия, Семейный6+
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О фильме
Когда лабрадор Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с другом-котом Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Антон
Калинкин
- Режиссёр
Джаник
Файзиев
- Актёр
Степан
Девонин
- Актриса
Ольга
Веникова
- Актёр
Артём
Ткаченко
- ЕМАктриса
Евгения
Медведева
- Актёр
Дмитрий
Хрусталев
- Актёр
Александр
Котт
- Актёр
Никита
Дювбанов
- Актёр
Владислав
Лисовец
- ЛКАктриса
Лира
Кекеева
- ЖААктриса
Жаныл
Асанбекова
- ДБАктёр
Денис
Бондаренко
- Актриса
Алена
Исидорова
- ОШАктёр
Олег
Шустов
- СКАктёр
Степан
Константинов
- Актёр
Игорь
Жижикин
- АКСценарист
Антон
Калинкин
- Сценарист
Джаник
Файзиев
- АКПродюсер
Антон
Калинкин
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- ДЖМонтажёр
Денис
Жучков
- РОКомпозитор
Райан
Оттер