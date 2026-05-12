Дени и Мэни. В кино!
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Дени и Мэни. В кино!

Фильм Дени и Мэни. В кино!

2026, Дени и Мэни. В кино!
Комедия, Семейный6+
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О фильме

Когда лабрадор Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с другом-котом Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Дени и Мэни. В кино!»