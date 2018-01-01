WinkРайан Оттер
Райан Оттер
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 24 мая 1988 г. (37 лет)
Фильмография
Композитор
- 8.9
Злые люди2025
- 9.0
Берлинская жара2025
- 7.6
Сквозь время2022, 100 минБесплатно
- 6.9
Возрожденные2022, 93 минБесплатно
- 9.4
Собор2021
- 8.7
Бендер: Начало2021, 93 минБесплатно
- 8.6
Бендер: Золото империи2021, 83 минБесплатно
- 8.9
Бендер: Последняя афера2021, 96 минБесплатно
- 8.8
Шерлок в России2019
- 9.0
Троцкий2017
- 8.6
Sпарта2016
- 9.0
Фарца2015
- 8.6
Саранча2015
- 8.4
Саранча2013, 118 мин