Финал авантюрной трилогии во вселенной Ильфа и Петрова. Заключительная часть приключенческого приквела о мошенническом тандеме Оси Задунайского и его наставника, турецкоподданного Ибрагима Бендера. К третьему фильму имена подельников становятся слишком известны, чтобы их называть. Осю и Ибрагима разыскивает не только российская, но и турецкая полиция. А поиски драгоценного жезла графа Румянцева приводят героев на юг России. Но вот беда, злодеи похищают мать Оси. К счастью, похититель и обладатель заветного жезла – один и тот же человек. Дуэту аферистов предстоит проявить изобретательность на пути к цели. Ибрагим и его протеже будут изображать циркачей, террористов и даже примерят дамские туалеты. Какие еще приключения выпадут на долю Оси Задунайского прежде, чем судьба закинет его в Старгород? Ответ на этот вопрос можно узнать, если смотреть финал истории о любимом герое «Бендер. Последняя Афера» на Wink.

