Бендер: Последняя афера
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Бендер: Последняя афера
8.92021, Бендер: Последняя афера
Приключения, Комедия96 мин18+

Фильм Бендер: Последняя афера (2021)

О фильме

Финал авантюрной трилогии во вселенной Ильфа и Петрова. Заключительная часть приключенческого приквела о мошенническом тандеме Оси Задунайского и его наставника, турецкоподданного Ибрагима Бендера. К третьему фильму имена подельников становятся слишком известны, чтобы их называть. Осю и Ибрагима разыскивает не только российская, но и турецкая полиция. А поиски драгоценного жезла графа Румянцева приводят героев на юг России. Но вот беда, злодеи похищают мать Оси. К счастью, похититель и обладатель заветного жезла – один и тот же человек. Дуэту аферистов предстоит проявить изобретательность на пути к цели. Ибрагим и его протеже будут изображать циркачей, террористов и даже примерят дамские туалеты. Какие еще приключения выпадут на долю Оси Задунайского прежде, чем судьба закинет его в Старгород? Ответ на этот вопрос можно узнать, если смотреть финал истории о любимом герое «Бендер. Последняя Афера» на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бендер: Последняя афера»