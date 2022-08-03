Фильм Бендер: Последняя афера (2021)
О фильме
Финал авантюрной трилогии во вселенной Ильфа и Петрова. Заключительная часть приключенческого приквела о мошенническом тандеме Оси Задунайского и его наставника, турецкоподданного Ибрагима Бендера. К третьему фильму имена подельников становятся слишком известны, чтобы их называть. Осю и Ибрагима разыскивает не только российская, но и турецкая полиция. А поиски драгоценного жезла графа Румянцева приводят героев на юг России. Но вот беда, злодеи похищают мать Оси. К счастью, похититель и обладатель заветного жезла – один и тот же человек. Дуэту аферистов предстоит проявить изобретательность на пути к цели. Ибрагим и его протеже будут изображать циркачей, террористов и даже примерят дамские туалеты. Какие еще приключения выпадут на долю Оси Задунайского прежде, чем судьба закинет его в Старгород? Ответ на этот вопрос можно узнать, если смотреть финал истории о любимом герое «Бендер. Последняя Афера» на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Арам
Вардеванян
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Таисия
Вилкова
- ИКАктёр
Иван
Кокорин
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- АБАктриса
Анна
Бреннер-Вартаньян
- Актёр
Андрей
Бурковский
- РЛАктёр
Рихард
Леперс
- Сценарист
Олег
Маловичко
- РНСценарист
Роман
Непомнящий
- ЕПСценарист
Евгений
Петров
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ДИПродюсер
Данила
Ипполитов
- Художница
Виктория
Игумнова
- КЛХудожник
Константин
Ляхов
- Монтажёр
Алексей
Слепов
- ИЖМонтажёр
Иван
Жучков
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- РОКомпозитор
Райан
Оттер
- ИСКомпозитор
Игорь
Сычев