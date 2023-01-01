Биография

Игорь Зайцев — режиссёр, сценарист, актёр. Родился в городе Красный Луч Украинской ССР 14 марта 1961 года. Известен по проектам «Каникулы строгого режима» и «Диверсант. Конец войны». Первое образование будущий режиссер получил в Ростовском училище искусств, став актером театра. Уже в 1990 году оканчивает Театральный институт им. Бориса Щукина со специальностью «режиссер драмы». В 1983 отправляется служить в Камчатский театр драмы режиссером-постановщиком и актером вплоть до 1991 года. Также Игорь Зайцев работал в таких театральных студиях, как «Школа драматического искусства» и «Около дома Станиславского». В послужном списке мужчины около пятидесяти рекламных и музыкальных видеороликов. Игорь Зайцев является режиссером клипов для группы «Машина Времени», исполнительницы Натали и многих других российских артистов. Создавал видео для компаний «Тойота», «Панасоник», «Кэнон» и других брендов. Более серьезные работы режиссера Игорь Зайцева — сериалы «Есенин», «Великая», а также фильм «Тобол» и новый многосерийный проект «За час до рассвета» 2020 года. Телесериалы «Дивергент. Конец войны» и «Каникулы строгого режима», над которыми работал Зайцев, стали многочисленными номинантами и призёрами различных премий и фестивалей.