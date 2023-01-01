За час до рассвета (Сериал, 2021 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 8
- 18+47 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 11
- 18+44 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 12
- 18+46 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 13
- 18+46 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 14
- 18+49 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 15
- 18+44 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Борец с бандитизмом охотится на головорезов в суровое послевоенное время. Константин Хабенский в атмосферном детективном триллере.
Действие сериала происходит в провинции в 1946 году. Страдающий от посттравматического стрессового расстройства Денис Журавлев устраивается на работу в милицию. Его определяют в уголовный розыск, где ему приходится работать под командованием майора Шумейко, известного под прозвищем Сатана из-за своего тяжелого характера и привычки достигать цели любой ценой. Тем временем в городе действует банда преступников, которые творят беспредел на улицах. Чтобы поймать их, Журавлев начинает работать под прикрытием, изображая одного из головорезов — Птаху. Однако вскоре мужчина осознает, что война, которую он недавно пережил, менее страшная, чем та, что происходит в мирное время, когда сложно определить, кто настоящий друг, а кто потенциальный враг.
Смогут ли Журавлев и Шумейко восстановить покой на улицах города, узнаете в нуарном детективе «За час до рассвета». Сериал смотреть 2021 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Артур
Смольянинов
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Артур
Ваха
- Актриса
Алёна
Михайлова
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актриса
Мария
Лисовая
- ВВАктриса
Валерия
Вегнер
- Актриса
Александра
Флоринская
- АЩСценарист
Александр
Щербаков
- СМСценарист
Савва
Минаев
- Сценарист
Георгий
Шабанов
- ДНСценарист
Дмитрий
Новоселов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ВШХудожник
Виктор
Шмелев
- АСХудожник
Андрей
Сапожников
- СВХудожница
Светлана
Вольтер
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов