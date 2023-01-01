За час до рассвета (Сериал, 2021 год) смотреть онлайн

Сюжет

Борец с бандитизмом охотится на головорезов в суровое послевоенное время. Константин Хабенский в атмосферном детективном триллере.



Действие сериала происходит в провинции в 1946 году. Страдающий от посттравматического стрессового расстройства Денис Журавлев устраивается на работу в милицию. Его определяют в уголовный розыск, где ему приходится работать под командованием майора Шумейко, известного под прозвищем Сатана из-за своего тяжелого характера и привычки достигать цели любой ценой. Тем временем в городе действует банда преступников, которые творят беспредел на улицах. Чтобы поймать их, Журавлев начинает работать под прикрытием, изображая одного из головорезов — Птаху. Однако вскоре мужчина осознает, что война, которую он недавно пережил, менее страшная, чем та, что происходит в мирное время, когда сложно определить, кто настоящий друг, а кто потенциальный враг.



Смогут ли Журавлев и Шумейко восстановить покой на улицах города, узнаете в нуарном детективе «За час до рассвета». Сериал смотреть 2021 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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