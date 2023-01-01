За час до рассвета
Wink
Сериалы
За час до рассвета
8.92021, За час до рассвета 1 сезон
Драмы, Триллеры18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

За час до рассвета (Сериал, 2021 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Борец с бандитизмом охотится на головорезов в суровое послевоенное время. Константин Хабенский в атмосферном детективном триллере.

Действие сериала происходит в провинции в 1946 году. Страдающий от посттравматического стрессового расстройства Денис Журавлев устраивается на работу в милицию. Его определяют в уголовный розыск, где ему приходится работать под командованием майора Шумейко, известного под прозвищем Сатана из-за своего тяжелого характера и привычки достигать цели любой ценой. Тем временем в городе действует банда преступников, которые творят беспредел на улицах. Чтобы поймать их, Журавлев начинает работать под прикрытием, изображая одного из головорезов — Птаху. Однако вскоре мужчина осознает, что война, которую он недавно пережил, менее страшная, чем та, что происходит в мирное время, когда сложно определить, кто настоящий друг, а кто потенциальный враг.

Смогут ли Журавлев и Шумейко восстановить покой на улицах города, узнаете в нуарном детективе «За час до рассвета». Сериал смотреть 2021 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Все сезоны сериала За час до рассвета смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За час до рассвета»

Всё