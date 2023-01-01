Биография

Агния Дитковските – актриса, участница телешоу. Родилась в Вильнюсе в семье актрисы (мать Татьяна Лютаева) и режиссера (отец Олегас Дитковскис) в 1988 году. В 15-летнем возрасте переехала в Москву. Поступила во ВГИК, который бросила через полтора года учебы. Одна из немногих современных актрис, которые не получили специального образования. Модельные внешние данные привлекают режиссеров, которые предлагают Агнии Дитковските роли в культовых фильмах и сериалах. С 2006 по 2009 год была гражданской супругой актера Алексея Чадова. В 2012 году актеры сыграли свадьбу. В браке родился сын Федор (2014). В 2015 году Чадов ушел из семьи, хотя официально актеры развелись позже. В 2017 году Агния стала мамой во второй раз. Имя отца тщательно скрывает. Первая роль актрисы – главная героиня Настя в фильме «Жара». Фильм получил хорошие рецензии критиков и популярность зрителей. В этом же 2006 году вышли фильмы «Смерть по завещанию» и «Знаки любви». После 2-летнего перерыва на экраны вышли «Осенний вальс», «Альпинист», «Борис Годунов», «Агент». Принимала участие в одном из украинских проектов (фильм «Отторжение») и международном проекте «Вий». Помимо фильмов Агния Дитковските снималась в телепроектах «Лед и пламя», «Танцы со звездами».