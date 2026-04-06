Фильм Хейтер

О фильме
Неуловимый хейтер под маской анонимности ведет разрушительную игру. Его провокации постепенно втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми. Пока окружающие пытаются понять, кто стоит за этим потоком агрессии, становится ясно, что разоблачение этого человека может обернуться неожиданными последствиями для всех.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Максим
Боев
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- АДАктриса
Ангелина
Добророднова
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Шамиль
Хаматов
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Эдуард
Чекмазов
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- Актриса
Мария
Аронова
- Актриса
Ёла
Санько
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Раиса
Рязанова
- Сценарист
Максим
Боев
- Продюсер
Максим
Боев
- ВГПродюсер
Владимир
Горячев
- ИБМонтажёр
Илья
Бакеркин
- ИМОператор
Иван
Мамонов
- АБКомпозитор
Арсен
Бадерхан