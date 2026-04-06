Хейтер
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Хейтер

Фильм Хейтер

2026, Хейтер
Драма, Комедия18+
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О фильме

Неуловимый хейтер под маской анонимности ведет разрушительную игру. Его провокации постепенно втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми. Пока окружающие пытаются понять, кто стоит за этим потоком агрессии, становится ясно, что разоблачение этого человека может обернуться неожиданными последствиями для всех.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Хейтер»