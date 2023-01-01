Раиса Рязанова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 31 октября 1944 г. (80 лет)
Биография
Раиса Рязанова – актриса театра и кино. С 2005 года – народная актриса Российской Федерации. В 2019 году получила премию «Признание народа». Родилась Раиса Рязанова в 1944 в городе Петропавловске. Детство актрисы было непростым, так как мать воспитывала девочку одна. После окончания школы девушка поступила и окончила музыкально-педагогическое училище. Страсть к актерскому мастерству проявилась после окончания училища, когда Раиса работала в школе учителем музыки в Рязани, а по вечерам ходила на спектакли в театр. Личная жизнь актрисы Раисы Рязановой была разнообразной, в браке с первым супругом у них родился сын. Но с Юрием Перовым они разошлись, когда мальчику было 5 лет. Сына она растила одна. Любовью всей своей жизни она считает вторые отношения, которые продлились 10 лет и так и не были узаконены. Имя избранника актриса не афиширует, но и не скрывает что это продюсер, который старше ее на 12 лет. В 1979 году работала на киностудии имени Горького. Слава к актрисе Раисе Рязановой пришла в 1981 году за роль Антонины в картине «Москва слезам не верит». После этого работы у нее не было в связи с перестройкой. Но она не опустила руки и спустя годы снялась в популярных кино: «Не родись красивой», «Требуется няня» и других. На сегодняшний день можно встретить фильмы с Раисой Рязановой, но больше она работает в театре и гастролирует с картинами «Авантюристы по неволе» и «Незамужняя женщина».
Фильмография
- 8.4
Василий2024, 107 мин
- 8.7
Вредная привычка2023, 94 минБесплатно
- 6.5
Концерт отменяется2023, 89 мин
- 7.6
Огород2022, 88 минБесплатно
- 8.9
Календарь ма(й)я2022, 85 минБесплатно
- 8.6
Смешанные чувства2014, 85 минБесплатно
- 9.2
Частное пионерское2013, 100 мин
- 9.3
Бабье лето2011Бесплатно
- 8.9
Кукушка2010Бесплатно
- 9.3
Варенька2009Бесплатно
- 9.1
Варенька2006, 91 минБесплатно
- 8.0
Бриллианты для Джульетты2004
- 8.5
Рокировка2004
- 8.9
Клетка2001
- 8.4
Мудромер1988
- 8.9
Алый камень1986, 74 минБесплатно
- 8.3
Зловредное воскресенье1985, 71 минБесплатно
- 9.1
Дамское танго1983, 83 минБесплатно
- 9.3
Инспектор ГАИ1982, 75 минБесплатно
- 8.7
Старые долги1980, 84 минБесплатно