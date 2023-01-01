Биография

Раиса Рязанова – актриса театра и кино. С 2005 года – народная актриса Российской Федерации. В 2019 году получила премию «Признание народа». Родилась Раиса Рязанова в 1944 в городе Петропавловске. Детство актрисы было непростым, так как мать воспитывала девочку одна. После окончания школы девушка поступила и окончила музыкально-педагогическое училище. Страсть к актерскому мастерству проявилась после окончания училища, когда Раиса работала в школе учителем музыки в Рязани, а по вечерам ходила на спектакли в театр. Личная жизнь актрисы Раисы Рязановой была разнообразной, в браке с первым супругом у них родился сын. Но с Юрием Перовым они разошлись, когда мальчику было 5 лет. Сына она растила одна. Любовью всей своей жизни она считает вторые отношения, которые продлились 10 лет и так и не были узаконены. Имя избранника актриса не афиширует, но и не скрывает что это продюсер, который старше ее на 12 лет. В 1979 году работала на киностудии имени Горького. Слава к актрисе Раисе Рязановой пришла в 1981 году за роль Антонины в картине «Москва слезам не верит». После этого работы у нее не было в связи с перестройкой. Но она не опустила руки и спустя годы снялась в популярных кино: «Не родись красивой», «Требуется няня» и других. На сегодняшний день можно встретить фильмы с Раисой Рязановой, но больше она работает в театре и гастролирует с картинами «Авантюристы по неволе» и «Незамужняя женщина».