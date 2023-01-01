Клетка (сериал, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Пронзительная драма с Ириной Апексимовой и Андреем Руденским о женщине, которая теряет свою семью и попадает в тюрьму, где получает шанс отомстить убийце.



Анастасия выросла в детдоме, однако благодаря труду и настойчивости смогла построить успешную карьеру и создать счастливую семью. Но в одно мгновение все изменилось, когда на ее глазах муж и ребенок погибают под колесами дорогущего автомобиля. Виновницей случившегося оказывается жена очень вли�ятельного человека, Елена Шалевич. Чтобы откупиться, муж Елены пытается помочь Анастасии материально, но она отвергает его предложение. Тогда адвокат Елены подкидывает ей запрещенные вещества, и убитая горем женщина попадает за решетку. Там она случайно встречает убийцу своих близких…



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