Клетка
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Клетка

Клетка (сериал, 2001) смотреть онлайн

8.92001, Клетка 1 сезон
Драмы16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пронзительная драма с Ириной Апексимовой и Андреем Руденским о женщине, которая теряет свою семью и попадает в тюрьму, где получает шанс отомстить убийце.

Анастасия выросла в детдоме, однако благодаря труду и настойчивости смогла построить успешную карьеру и создать счастливую семью. Но в одно мгновение все изменилось, когда на ее глазах муж и ребенок погибают под колесами дорогущего автомобиля. Виновницей случившегося оказывается жена очень влиятельного человека, Елена Шалевич. Чтобы откупиться, муж Елены пытается помочь Анастасии материально, но она отвергает его предложение. Тогда адвокат Елены подкидывает ей запрещенные вещества, и убитая горем женщина попадает за решетку. Там она случайно встречает убийцу своих близких…

Сможет ли Анастасия отомстить Елене, узнаете в динамичной отечественной драме на нашем видеосервисе. Смотреть сериал «Клетка» в хорошем качестве 2001 года можно прямо сейчас на Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клетка»

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