Биография

Андрей Руденский – российский актер кино и театра. Родился в городе Свердловске (сейчас – Екатеринбург) 26 января 1959 года. Окончил Свердловский металлургический техникум, также обучался в Свердловском архитектурном университете. Решение стать актером пришло к нему достаточно поздно, после посещения театральной студии в родном городе. Вскоре после этого он перебрался в Москву, где был зачислен сразу на второй курс Щепкинского училища. Успешно окончив его, тем не менее, долго не мог получить место в театре и какое-то время работал манекенщиком. Первая же роль Андрея Руденского принесла ему известность – актер сыграл главного героя в сериале «Жизнь Клима Самгина», вышедшем в 1987 году, за ней последовали и другие предложения. Актер был трижды женат, детей не имеет. На данный момент холост. Настоящая востребованность пришла к Руденскому уже после распада СССР. Он стал одним из самых популярных сериальных актеров в России, на его счету более полусотни ролей. К наиболее известным можно отнести такие проекты, как «Империя под ударом», «Турецкий гамбит», «Тихий Дон», «Адмиралъ». Снимается Андрей Руденский и в фильмах, сыграл в картинах «Волкодав из рода серых псов», «Весельчаки», «Черновик». Почти десять лет состоял в труппе Московского Нового драматического театра, отметился ролью виконта де Вальмона в спектакле «Опасные связи». В нынешнее время актер больше не сотрудничает с театрами и все силы отдает съемкам.