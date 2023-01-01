Свободная женщина
Wink
Сериалы
Свободная женщина

Свободная женщина (сериал, 2002) смотреть онлайн

8.22002, Свободная женщина 1 сезон
Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Провинциалке Наташе, приехавшей покорять Москву, кажется, что богатый бизнесмен Николай действительно в нее влюблен. Но он лишь подыскивает молодую и здоровую женщину на роль суррогатной матери для бездетной супружеской пары из Америки. Проходит время, и Наташа понимает, что стала жертвой обмана и не хочет отдавать своего ребенка...


Все сезоны сериала Свободная женщина смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свободная женщина»

Всё