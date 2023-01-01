Свободная женщина (сериал, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Провинциалке Наташе, приехавшей покорять Москву, кажется, что богатый бизнесмен Николай действительно в нее влюблен. Но он лишь подыскивает молодую и здоровую женщину на роль суррогатной матери для бездетной супружеской пары из Америки. Проходит время, и Наташа понимает, что стала жертвой обмана и не хочет отдавать своего ребенка...







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