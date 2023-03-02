Провинциалке Наташе, приехавшей покорять Москву, кажется, что богатый бизнесмен Николай действительно в нее влюблен. Но он лишь подыскивает молодую и здоровую женщину на роль суррогатной матери для бездетной супружеской пары из Америки. Проходит время, и Наташа понимает, что стала жертвой обмана и не хочет отдавать своего ребенка...



