WinkСериалыСвободная женщина1-й сезон
Свободная женщина (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн
8.42003, Свободная женщина. Сезон 1 4 серии
Мелодрама12+
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О сериале
Провинциалке Наташе, приехавшей покорять Москву, кажется, что богатый бизнесмен Николай действительно в нее влюблен. Но он лишь подыскивает молодую и здоровую женщину на роль суррогатной матери для бездетной супружеской пары из Америки. Проходит время, и Наташа понимает, что стала жертвой обмана и не хочет отдавать своего ребенка...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ВАРежиссёр
Валерий
Ахадов
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- АЖАктриса
Анни
Жирардо
- Актёр
Андрей
Чернышов
- ИГАктриса
Ирина
Гуркина
- ВКАктёр
Вадим
Колганов
- Актёр
Андрей
Руденский
- ЕЖАктёр
Евгений
Жуманов
- ИГАктриса
Ирина
Гордина
- АЛАктёр
Андрис
Лиелайс
- ВМАктёр
Виталий
Максимов
- ОАСценарист
Олег
Антонов
- ЕЛСценарист
Елена
Ласкарева
- АКСценарист
Алла
Криницына
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- СКПродюсер
Сергей
Клещенков
- ИСПродюсер
Игорь
Сырцов
- НДАктриса дубляжа
Нина
Дробышева
- ВВХудожник
Вячеслав
Виданов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- ВПОператор
Валентин
Пиганов
- АЛКомпозитор
Андрей
Леденев