Биография

Андрей Чернышов – актер и телеведущий. В его послужном списке десятки ролей интеллигентных, надежных, и уверенных в себе героев – настоящих мужчин, покоривших не одно женское сердце. Андрей Владимирович Чернышов родился в 3 февраля 1979 года в столице Украины – городе Киеве. Школьные годы мальчика прошли в небольшом сибирском поселке Сюльбан, куда его родители приехали по комсомольской путевке. Поселок в забайкальском крае запомнился Андрею своей уединенностью и красотой, а еще театральным кружком «Зеленая карета», в котором мальчик научился играть, петь и сочинять музыку. Именно здесь и сыграл свою первую роль Андрей Чернышов. Поступить в театральное училище будущему актеру удалось не сразу. После первой неудачной попытки он устроился разнорабочим в Театр русской драмы в Киеве, где мог свободно посещать спектакли, репетиции и учиться мастерству у опытных актеров. В 1994 году Андрей получил диплом ВТУ им. Щепкина, после чего двенадцать лет прослужил в театре «Ленком». В кинематограф Андрей попал после съемок в рекламном ролике о пиве. На счету актера роли бизнесмена, укротителя тигров, убийцы, независимого журналиста, музыканта, поэта Маяковского и множество других интересных образов. Лучше всего зрителю он известен по телесериалам «Марш Турецкого» и «Дальнобойщики».