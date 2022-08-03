Несокрушимый (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Экипаж танка вступает в схватку со страшным противником и должен выстоять любой ценой.



1942 год, Ростовская область. Танк КВ-1 получает нового командира Семена Коновалова. Капитан потерял всех прежних сослуживцев, а потому мрачен и строг с новыми товарищами. На месте он знакомится с сержантом Сиитовым, замполитом Кротовым и встречает еще одну новоприбывшую. Ей оказывается бывшая супруга капитана, и дело оборачивается любовным треугольником в тесном коллективе. Тем временем замполит отдает приказ о выходе танка в разведку — экипаж машины встречается с целым эшелоном немецкой техники, и теперь их долг — задержать и остановить противника.



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