Несокрушимый (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Экипаж танка вступает в схватку со страшным противником и должен выстоять любой ценой.
1942 год, Ростовская область. Танк КВ-1 получает нового командира Семена Коновалова. Капитан потерял всех прежних сослуживцев, а потому мрачен и строг с новыми товарищами. На месте он знакомится с сержантом Сиитовым, замполитом Кротовым и встречает еще одну новоприбывшую. Ей оказывается бывшая супруга капитана, и дело оборачивается любовным треугольником в тесном коллективе. Тем временем замполит отдает приказ о выходе танка в разведку — экипаж машины встречается с целым эшелоном немецкой техники, и теперь их долг — задержать и остановить противника.
Чем обернутся любовная драма и легендарная битва? Владимир Епифанцев в историческом блокбастере «Несокрушимый» — фильм 2018 года смотрите онлайн на нашем видеосервисе.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- КМРежиссёр
Константин
Максимов
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Олег
Фомин
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актриса
Ольга
Погодина
- Актёр
Николай
Добрынин
- ВСАктёр
Василий
Седых
- ВКАктёр
Владимир
Кочетков
- ДЗАктёр
Дмитрий
Золотухин
- ОЧАктёр
Олег
Чудницов
- ВБСценарист
Валерия
Байкеева
- КМСценарист
Константин
Максимов
- Продюсер
Ольга
Погодина
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- ДАПродюсер
Денис
Анисимов
- ВСАктёр дубляжа
Вячеслав
Степанян
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кузьмин
- КМХудожник
Константин
Мазур
- ВБМонтажёр
Валерия
Байкеева
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ЕИОператор
Елена
Иванова
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо