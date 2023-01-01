Биография

Вадим Медведев — российский актер кино и озвучки. Родился в Риге 3 октября 1974 года. После школы Вадим поступил во ВГИК, который окончил в 1999 году. Получив диплом, артист был задействован в спектаклях студии Алексея Баталова, а также в постановках «Классного театра». Помимо театральной карьеры, Медведев работал на радио «Милицейская волна», открыл свой продюсерский центр и преподавал актерское мастерство в РАМ имени Гнесиных. Фильмография Вадима Медведева насчитывает более 80 проектов, среди которых фильм «Палач» и сериалы «Ранетки», «Домашнее поле» из линейки more originals, «Хиромант», «Счастливы вместе», «Склифосовский» и другие. Львиная доля кинопроектов Медведева связана с дубляжом. Он подарил голос таким голливудским актерам, как Бен Мендельсон, Джон Хоукс, Хоакин Феникс, Омар Си.