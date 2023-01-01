Вадим Медведев
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 3 октября 1974 г. (50 лет)
Биография
Вадим Медведев — российский актер кино и озвучки. Родился в Риге 3 октября 1974 года. После школы Вадим поступил во ВГИК, который окончил в 1999 году. Получив диплом, артист был задействован в спектаклях студии Алексея Баталова, а также в постановках «Классного театра». Помимо театральной карьеры, Медведев работал на радио «Милицейская волна», открыл свой продюсерский центр и преподавал актерское мастерство в РАМ имени Гнесиных. Фильмография Вадима Медведева насчитывает более 80 проектов, среди которых фильм «Палач» и сериалы «Ранетки», «Домашнее поле» из линейки more originals, «Хиромант», «Счастливы вместе», «Склифосовский» и другие. Львиная доля кинопроектов Медведева связана с дубляжом. Он подарил голос таким голливудским актерам, как Бен Мендельсон, Джон Хоукс, Хоакин Феникс, Омар Си.
Фильмография
Актёр
Актёр дубляжа
- 7.9
Остров2023, 89 минБесплатно
- 6.4
Око за око2023, 104 минБесплатно
- 8.2
Как влюбиться за 12 дней2022, 83 минБесплатно
- 8.5
Братья Систерс2018, 116 минБесплатно
- 9.2
Несокрушимый2018, 85 минБесплатно
- 9.3
Отель Мумбаи: Противостояние2018, 117 минБесплатно
- 7.4
Сламбер: Лабиринты сна2017, 80 мин
- 8.1
Беглец2015, 86 минБесплатно
- 8.7
Прежде чем я усну2014, 88 минБесплатно
- 9.3
Последний рубеж2013, 96 мин
- 7.5
Властелин любви2013, 96 минБесплатно
- 8.9
Уцелевший2013, 116 мин
- 8.9
А вот и она2013, 89 минБесплатно
- 9.0
Семейка вампиров2012, 93 минБесплатно