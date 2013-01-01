Уцелевший
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Уцелевший

Уцелевший (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.92013, Lone Survivor
Военные, Драмы116 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Афганистан, 2005 год. Команда американских спецназовцев получает задание обезвредить известного лидера талибов Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты принимают неравный кровопролитный бой и погибают героями. Все, кроме одного. Для уцелевшего Маркуса Латтрела бой только начинается.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уцелевший»

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