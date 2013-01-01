Уцелевший (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.92013, Lone Survivor
Военные, Драмы116 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Афганистан, 2005 год. Команда американских спецназовцев получает задание обезвредить известного лидера талибов Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты принимают неравный кровопролитный бой и погибают героями. Все, кроме одного. Для уцелевшего Маркуса Латтрела бой только начинается.
Уцелевший смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Питер
Берг
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Эрик
Бана
- Актёр
Александр
Людвиг
- АСАктёр
Али
Сулиман
- СШАктёр
Самми
Шейк
- ЮААктёр
Юсуф
Азами
- РТАктёр
Рич
Тинг
- Сценарист
Питер
Берг
- СОПродюсер
Сара
Обри
- Продюсер
Питер
Берг
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- Продюсер
Акива
Голдсман
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- СКХудожник
Стив
Купер
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- ТЭОператор
Тобиас
Э. Шлисслер
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски