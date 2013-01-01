Уцелевший (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Афганистан, 2005 год. Команда американских спецназовцев получает задание обезвредить известного лидера талибов Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты принимают неравный кровопролитный бой и погибают героями. Все, кроме одного. Для уцелевшего Маркуса Латтрела бой только начинается.



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