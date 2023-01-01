Биография

Александр Людвиг — актер и продюсер. Лауреат премии канала MTV. Родился в Ванкувере 7 мая 1992 года. Вырос в творческой семье: его мать была актрисой, а отец работал в кинокомпании Lionsgate Entertainment. В детстве снимался в рекламе игрушек из «Гарри Поттера», что позволило маленькому актеру попасть на телевидение. Учился в Университете Южной Калифорнии, где получил степень в области искусств. Сегодня фильмография Александра Людвига насчитывает более 30 ролей. Его первыми заметными работами стали семейная драма «Восход тьмы» и триллер «Ведьмина гора». Также актера можно встретить в картинах «Голодные игры», «Клыки ночи», «Уцелевший», «Одноклассники 2».