Парни с тату. Прямо в сердце (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Подростковая любовная драма о романе хорошей девочки и бунтаря. Смотреть «Парни с тату. Прямо в сердце» 2025 года можно на видеосервисе Wink. Киноленту снял режиссер Ник Кассаветис, ранее работавший над мелодрамой «Дневник памяти».
Скромная Шоу Лэндон — студентка-отличница, которая давно дружит с бунтарем Рулом Арчером, меняющим девушек как перчатки. Никто не понимает, как она терпит этого безответственного бабника, пока не выясняется, что Шоу давно влюблена в Рула. Стоит ли девушке ждать взаимности от такого ловеласа? Особенно учитывая, что у каждого из них свои секреты, которые могут стать препятствием на пути искренней любви.
Смогут ли два совершенно разных человека быть вместе? Узнаете, когда посмотрите мелодраму: «Парни с тату. Прямо в сердце», фильм 2025 года, доступен по подписке на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Ник
Кассаветис
- СТАктриса
Сидни
Тейлор
- ЧСАктёр
Чейз
Стоукс
- Актёр
Александр
Людвиг
- ХКАктриса
Ханна
Кеппл
- НЭАктриса
Натали
Элин Линд
- МНАктёр
Мэттью
Ношка
- ЭБАктриса
Элла
Балинска
- ПЙАктёр
Пол
Йоханссон
- ДДАктриса
Дэйзи
Джелли
- МЭАктриса
Манал
Эль-Фейтури
- ЭМАктёр
Эван
Мокк
- НДАктриса
Нэнси
Де Майо
- ШССценарист
Шэрон
Сакс
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- БППродюсер
Брайан
Питт
- ДШПродюсер
Дж.Б.
Шуга
- МБПродюсер
Мэттью
Бэрри
- ТКПродюсер
Тейлор
Конрод
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис