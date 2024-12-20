Парни с тату. Прямо в сердце (фильм, 2025) смотреть онлайн

Подростковая любовная драма о романе хорошей девочки и бунтаря. Смотреть «Парни с тату. Прямо в сердце» 2025 года можно на видеосервисе Wink. Киноленту снял режиссер Ник Кассаветис, ранее работавший над мелодрамой «Дневник памяти».



Скромная Шоу Лэндон — студентка-отличница, которая давно дружит с бунтарем Рулом Арчером, меняющим девушек как перчатки. Никто не понимает, как она терпит этого безответственного бабника, пока не выясняется, что Шоу давно влюблена в Рула. Стоит ли девушке ждать взаимности от такого ловеласа? Особенно учитывая, что у каждого из них свои секреты, которые могут стать препятствием на пути искренней любви.



Смогут ли два совершенно разных человека быть вместе? Узнаете, когда посмотрите мелодраму: «Парни с тату. Прямо в сердце», фильм 2025 года, доступен по подписке на Wink.

