Парни с тату. Прямо в сердце (фильм, 2025) смотреть онлайн

Парни с тату. Прямо в сердце
8.52025, Marked Men
Мелодрама89 мин18+
О фильме

Подростковая любовная драма о романе хорошей девочки и бунтаря. Смотреть «Парни с тату. Прямо в сердце» 2025 года можно на видеосервисе Wink. Киноленту снял режиссер Ник Кассаветис, ранее работавший над мелодрамой «Дневник памяти».

Скромная Шоу Лэндон — студентка-отличница, которая давно дружит с бунтарем Рулом Арчером, меняющим девушек как перчатки. Никто не понимает, как она терпит этого безответственного бабника, пока не выясняется, что Шоу давно влюблена в Рула. Стоит ли девушке ждать взаимности от такого ловеласа? Особенно учитывая, что у каждого из них свои секреты, которые могут стать препятствием на пути искренней любви.

Смогут ли два совершенно разных человека быть вместе? Узнаете, когда посмотрите мелодраму: «Парни с тату. Прямо в сердце», фильм 2025 года, доступен по подписке на Wink.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парни с тату. Прямо в сердце»