Ник Кассаветис

Биография

Американский писатель, актер и режиссер Николас Дэвид Роуленд Кассаветис родился 21 мая 1959 года. Некоторые его фильмы посвящены дочери. Иногда в своих картинах он появляется в роли себя. Кассаветис родился в Нью-Йорке в семье актрисы Джены Роулендс и греко-американского актера и кинорежиссера Джона Кассаветиса. В детстве он снялся в фильме своего отца «Мужья» (1970 г.). Проведя большую часть своей юности в киноиндустрии, он сначала решил, что не хочет заниматься этим. Вместо этого он учился в Сиракузском университете по баскетбольной стипендии. Его спортивная карьера фактически закончилась травмой, и он решил переосмыслить свои стремления, в конечном итоге поступив в альма-матер своих родителей, Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке. В 1985 году женился на Изабель Рафалович. У них две дочери, Вирджиния (1986 г. р.) и Саша (1988 г. р.). Он снял несколько фильмов, в том числе «Джон Кью», «Альфа-пес», «Дневник» и «Хранитель моей сестры». Его дочь Саша родилась с пороком сердца, перенесла серьезную операцию; потому фильм Кассаветиса «Джон К.» был посвящен Саше, а его более поздняя адаптация «Хранителя моей сестры» частично основана на опыте ребенка. Режиссер сыграл себя в открытии 7 сезона сериала «Антураж» на канале HBO и «Тату Джо» в эпизодической роли в «Похмелье: Часть II», заменив Лиама Нисона из актерского состава из-за конфликтов в расписании.