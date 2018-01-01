Восход «Черной луны»
Wink
Фильмы
Восход «Черной луны»
1986, Black Moon Rising
Боевик, Триллер95 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Восход «Черной луны» (фильм, 1986) смотреть онлайн

О фильме

История начинается с угона сверхмощного автомобиля с реактивным двигателем «Черная луна» и становится более запутанной, когда к разборкам между специалистами по незаконной транспортировке, гангстерами и агентами правительственных спецслужб подключается расследование ФБР.

Восход «Черной луны» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Восход «Черной луны»»