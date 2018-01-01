Восход «Черной луны» (фильм, 1986) смотреть онлайн

История начинается с угона сверхмощного автомобиля с реактивным двигателем «Черная луна» и становится более запутанной, когда к разборкам между специалистами по незаконной транспортировке, гангстерами и агентами правительственных спецслужб подключается расследование ФБР.



Восход «Черной луны» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.