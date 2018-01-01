1986, Black Moon Rising
Боевик, Триллер95 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Восход «Черной луны» (фильм, 1986) смотреть онлайн
О фильме
История начинается с угона сверхмощного автомобиля с реактивным двигателем «Черная луна» и становится более запутанной, когда к разборкам между специалистами по незаконной транспортировке, гангстерами и агентами правительственных спецслужб подключается расследование ФБР.
Восход «Черной луны» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ХКРежиссёр
Харли
Коклисс
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- РВАктёр
Роберт
Вон
- РДАктёр
Ричард
Джэкел
- ЛВАктёр
Ли
Винг
- БСАктёр
Бубба
Смит
- ДШАктёр
Дэн
Шор
- УСАктёр
Уильям
Сэндерсон
- КУАктёр
Кинен
Уинн
- Актёр
Ник
Кассаветис
- РААктёр
Ричард
Ангарола
- ДКАктёр
Дон
Кит Оппер
- УМАктёр
Уильям
Маркес
- ДПАктёр
Дэвид
Прессман
- СДАктёр
Стэнли
ДеСантис
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- ДНСценарист
Десмонд
Накано
- УГСценарист
Уильям
Грей
- ДКПродюсер
Джон
Карпентер
- ДКПродюсер
Дуглас
Кертис
- ТСМонтажёр
Тодд
С. Рамсей
- МСОператор
Михаил
Суслов
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин