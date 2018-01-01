Wink
Фильмы
Восход «Черной луны»
Актёры и съёмочная группа фильма «Восход «Черной луны»»

Режиссёры

Харли Коклисс

Harley Cokeliss
Режиссёр

Актёры

Томми Ли Джонс

Tommy Lee Jones
АктёрQuint
Линда Хэмилтон

Linda Hamilton
АктрисаNina
Роберт Вон

Robert Vaughn
АктёрRyland
Ричард Джэкел

Richard Jaeckel
АктёрEarl Windom
Ли Винг

Lee Ving
АктёрRinger
Бубба Смит

Bubba Smith
АктёрJohnson
Дэн Шор

Dan Shor
АктёрBilly Lyons
Уильям Сэндерсон

William Sanderson
АктёрTyke Thayden
Кинен Уинн

Keenan Wynn
АктёрIron John
Ник Кассаветис

Nick Cassavetes
АктёрLuis
Ричард Ангарола

Richard Angarola
АктёрDr. Melato
Дон Кит Оппер

Don Keith Opper
АктёрFrenchie
Уильям Маркес

William Marquez
АктёрReynoso
Дэвид Прессман

David Pressman
АктёрKid at Grocery Store
Стэнли ДеСантис

Stanley DeSantis
АктёрThe Mover

Сценаристы

Джон Карпентер

John Carpenter
Сценарист
Десмонд Накано

Desmond Nakano
Сценарист
Уильям Грей

William Gray
Сценарист

Продюсеры

Джон Карпентер

John Carpenter
Продюсер
Дуглас Кертис

Douglas Curtis
Продюсер

Монтажёры

Тодд С. Рамсей

Todd C. Ramsay
Монтажёр

Операторы

Михаил Суслов

Mikhail Suslov
Оператор

Композиторы

Лало Шифрин

Lalo Schifrin
Композитор