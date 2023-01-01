Биография

Линда Хэмилтон — американская актриса, обязанная популярностью роли бесстрашной Сары Коннор во франшизе «Терминатор». За эту работу она получила престижные премии «Сатурн» и MTV Movie Awards. Актриса также номинировалась на «Эмми» и дважды на «Золотой глобус». Родилась в Солсбери, Мэриленд, США, 26 сентября 1956 года. Линда не мечтала об актерской карьере, однако участвовала в постановках в школьном театре за компанию с сестрой-близняшкой. После школы она окончила колледж Вашингтона в Честертауне и поступила в Институт Ли Страсберга в Нью-Йорке. В начале 1980-х исполнила несколько эпизодических ролей в телепроектах, а полноценный дебют на большом экране случился в 1982 году, когда Линда сыграла в боевике «Игра в убийство». Линда Хэмилтон получила знаковую роль Сары Коннор в 1984 году, вернулась в культовом сиквеле «Терминатор-2: Судный день» в 1991 году, а впоследствии и в четвертой части франшизы под названием «Терминатор: Да придет спаситель» в 2009 году. Также она снималась в таких картинах, как «Дети кукурузы», «Иди к свету», «Мистер Судьба», сериалах «Фрейзер», «Новые приключения Бэтмена», «Бэтмен будущего». В начале нулевых актриса получила главные роли в комедийной драме «Пари Матч» и биографической военной драме «Тихая ночь». Позже появилась в сериалах «Дурман», «Чак», «Зов крови», «Очень странные дела», «Засланец из космоса», выступила в роли рассказчика в сериале «Обратная сторона Земли».