Кинг Конг жив (фильм, 1986) смотреть онлайн
9.01986, King Kong Lives
Боевик, Приключения100 мин12+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Чтобы вылечить Кинг-Конга после падения с крыши Международного Торгового Центра потребовалось хирургическое вмешательство лучших кардиологов. Никто и никогда еще не проделывал операций такого масштаба.
Как раз во время того, как огромное, механическое сердце застучало в груди царя обезьян, в далеких тропических лесах Индонезии был найден еще один Кинг-Конг! Но на этот раз это оказалась леди.
И влюбчивый Кинг-Конг не смог перед ней устоять. Призывный клич самки оживит его и пошлет вперед, на новые «подвиги», на новые разрушения и схватки с армией…
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ДГРежиссёр
Джон
Гиллермин
- ПЭАктёр
Питер
Эллиотт
- ДЯАктёр
Джордж
Ясуми
- БКАктёр
Брайан
Кервин
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- ДЭАктёр
Джон
Эштон
- ПМАктёр
Питер
Майкл Гец
- ФМАктёр
Фрэнк
Мэраден
- ЛКАктёр
Лу
Крискуоло
- АСАктёр
Алан
Сэдер
- МКАктёр
Марк
Клемент
- РРАктёр
Ричард
Роудс
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- СПСценарист
Стивен
Прессфилд
- МКСценарист
Мериан
К. Купер
- ЭУСценарист
Эдгар
Уоллес
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- ПМХудожник
Питер
Мартон
- АМОператор
Алек
Миллз
- ДСКомпозитор
Джон
Скотт