Чтобы вылечить Кинг-Конга после падения с крыши Международного Торгового Центра потребовалось хирургическое вмешательство лучших кардиологов. Никто и никогда еще не проделывал операций такого масштаба.

Как раз во время того, как огромное, механическое сердце застучало в груди царя обезьян, в далеких тропических лесах Индонезии был найден еще один Кинг-Конг! Но на этот раз это оказалась леди.

И влюбчивый Кинг-Конг не смог перед ней устоять. Призывный клич самки оживит его и пошлет вперед, на новые «подвиги», на новые разрушения и схватки с армией…

