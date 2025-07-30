Кинг Конг жив
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Кинг Конг жив

Кинг Конг жив (фильм, 1986) смотреть онлайн

9.01986, King Kong Lives
Боевик, Приключения100 мин12+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Чтобы вылечить Кинг-Конга после падения с крыши Международного Торгового Центра потребовалось хирургическое вмешательство лучших кардиологов. Никто и никогда еще не проделывал операций такого масштаба.
Как раз во время того, как огромное, механическое сердце застучало в груди царя обезьян, в далеких тропических лесах Индонезии был найден еще один Кинг-Конг! Но на этот раз это оказалась леди.
И влюбчивый Кинг-Конг не смог перед ней устоять. Призывный клич самки оживит его и пошлет вперед, на новые «подвиги», на новые разрушения и схватки с армией…

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кинг Конг жив»