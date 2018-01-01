Wink
Фильмы
Кинг Конг жив
Актёры и съёмочная группа фильма «Кинг Конг жив»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кинг Конг жив»

Режиссёры

Джон Гиллермин

Джон Гиллермин

John Guillermin
Режиссёр

Актёры

Питер Эллиотт

Питер Эллиотт

Peter Elliott
АктёрKing Kong (в титрах: Peter Elliot)
Джордж Ясуми

Джордж Ясуми

George Yiasoumi
АктёрLady Kong (в титрах: George Yiasomi)
Брайан Кервин

Брайан Кервин

Brian Kerwin
АктёрHank Mitchell
Линда Хэмилтон

Линда Хэмилтон

Linda Hamilton
АктрисаAmy Franklin
Джон Эштон

Джон Эштон

John Ashton
АктёрLt. Col. R.T. Nevitt
Питер Майкл Гец

Питер Майкл Гец

Peter Michael Goetz
АктёрDr. Andrew Ingersoll
Фрэнк Мэраден

Фрэнк Мэраден

Frank Maraden
АктёрDr. Benson Hughes
Лу Крискуоло

Лу Крискуоло

Lou Criscuolo
АктёрFaculty Doctor #2
Алан Сэдер

Алан Сэдер

Alan Sader
АктёрFaculty Doctor #1
Марк Клемент

Марк Клемент

Marc Clement
АктёрCrew Chief
Ричард Роудс

Ричард Роудс

Richard Rhodes
Актёр

Сценаристы

Рональд Шусетт

Рональд Шусетт

Ronald Shusett
Сценарист
Стивен Прессфилд

Стивен Прессфилд

Steven Pressfield
Сценарист
Мериан К. Купер

Мериан К. Купер

Merian C. Cooper
Сценарист
Эдгар Уоллес

Эдгар Уоллес

Edgar Wallace
Сценарист

Продюсеры

Дино Де Лаурентис

Дино Де Лаурентис

Dino De Laurentiis
Продюсер
Марта Де Лаурентис

Марта Де Лаурентис

Martha De Laurentiis
Продюсер

Художники

Питер Мартон

Питер Мартон

Peter Murton
Художник

Операторы

Алек Миллз

Алек Миллз

Alec Mills
Оператор

Композиторы

Джон Скотт

Джон Скотт

John Scott
Композитор