Актёры и съёмочная группа фильма «Кинг Конг жив»
Актёры
АктёрKing Kong (в титрах: Peter Elliot)
Питер ЭллиоттPeter Elliott
АктёрLady Kong (в титрах: George Yiasomi)
Джордж ЯсумиGeorge Yiasoumi
АктёрHank Mitchell
Брайан КервинBrian Kerwin
АктрисаAmy Franklin
Линда ХэмилтонLinda Hamilton
АктёрLt. Col. R.T. Nevitt
Джон ЭштонJohn Ashton
АктёрDr. Andrew Ingersoll
Питер Майкл ГецPeter Michael Goetz
АктёрDr. Benson Hughes
Фрэнк МэраденFrank Maraden
АктёрFaculty Doctor #2
Лу КрискуолоLou Criscuolo
АктёрFaculty Doctor #1
Алан СэдерAlan Sader
АктёрCrew Chief
Марк КлементMarc Clement
