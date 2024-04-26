В маленьком городке, окруженном кукурузными полями, появляется 12-летний проповедник Исаак. Он призывает детей убивать взрослых, чтобы их кровью напитать жаждущие поля. Исаак запрещает детям играть, убеждая принести себя в жертву полям в день 19-летия. Многие пытаются бежать, но он настигает их!

