Дети кукурузы
Wink
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Дети кукурузы
7.61984, Children of the Corn
Ужасы, Триллер92 мин18+

Дети кукурузы (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В маленьком городке, окруженном кукурузными полями, появляется 12-летний проповедник Исаак. Он призывает детей убивать взрослых, чтобы их кровью напитать жаждущие поля. Исаак запрещает детям играть, убеждая принести себя в жертву полям в день 19-летия. Многие пытаются бежать, но он настигает их!

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети кукурузы»