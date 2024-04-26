Дети кукурузы (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В маленьком городке, окруженном кукурузными полями, появляется 12-летний проповедник Исаак. Он призывает детей убивать взрослых, чтобы их кровью напитать жаждущие поля. Исаак запрещает детям играть, убеждая принести себя в жертву полям в день 19-летия. Многие пытаются бежать, но он настигает их!
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ФКРежиссёр
Фриц
Кирш
- ПХАктёр
Питер
Хортон
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- РААктёр
Р.Г.
Армстронг
- ДФАктёр
Джон
Фрэнклин
- Актёр
Кортни
Гейнс
- РКАктёр
Робби
Кайджер
- ЭМАктриса
Энн
Мари МакИвой
- ДМАктриса
Джули
Маддалена
- ДМАктёр
Джонас
Марлоу
- ДФАктёр
Джон
Филбин
- ДГСценарист
Джордж
Голдсмит
- Сценарист
Стивен
Кинг
- ДППродюсер
Дональд
П. Боркерс
- КСХудожник
Крэйг
Стернс
- БСХудожница
Барбара
Скотт
- ГКМонтажёр
Гарри
Керамидас
- ЖФОператор
Жуан
Фернандис
- ДИКомпозитор
Джонатан
Илайас