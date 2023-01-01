Биография

Стивен Кинг — американский писатель, сценарист, продюсер и актер. Лауреат множества литературных премий. Родился в Портлэнде 21 сентября 1947 года. В детстве семья будущего писателя часто переезжала, что неоднократно подрывало здоровье мальчика и приковывало его к постели, поэтому чтение стало одним из любимых занятий Кинга. В школе юноша участвовал в печати газеты, где у него была собственная колонка, а на первом курсе университета он уже начал писать свои первые рассказы. Успех пришел к Стивену после публикации его дебютного романа под названием «Кэрри». Спустя два года после публикации Стивеном Кингом романа «Кэрри» вышла первая экранизация, снятая Брайаном Де Пальмой. В будущем Голливуд успешно экранизировал десятки трудов писателя, самые известные из которых ленты «Оно», «Сияние» Стэнли Кубрика, «Кристина» Джона Карпентера, «Мертвая зона» Дэвида Кроненберга, «Мизери» Роба Райнера, «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта.