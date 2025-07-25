Кошачий глаз (фильм, 1985) смотреть онлайн
О фильме
Бездомный котпытается найти маленькую девочку, которую емусуждено спасти отнеизвестной угрозы. Наего пути встречаются очень разные люди, вовлеченные вопасные ипугающие истории—от доктора, который ставит эксперименты надсвоими зависимыми отникотина пациентами, добандита, приготовившего жестокую расправу длялюбовника своей жены.
СтранаСША, Нидерланды
ЖанрУжасы, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛТРежиссёр
Льюис
Тиг
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актёр
Джеймс
Вудс
- АКАктёр
Алан
Кинг
- КМАктёр
Кеннет
МакМиллан
- РХАктёр
Роберт
Хейз
- ККАктриса
Кэнди
Кларк
- ДНАктёр
Джеймс
Нафтон
- ТМАктёр
Тони
Мунафо
- КМАктёр
Корт
Миллер
- РХАктёр
Расселл
Хортон
- ДРАктёр
Джеймс
Ребхорн
- ПБАктриса
Патриция
Бенсон
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- МСПродюсер
Милтон
Суботски
- МХХудожник
Ментор
Хюбнер
- СКМонтажёр
Скотт
Конрад
- ДКОператор
Джек
Кардифф
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри