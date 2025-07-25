Кошачий глаз (фильм, 1985) смотреть онлайн

Кошачий глаз
Кошачий глаз
8.31985, Cat's Eye
Ужасы, Триллер90 мин16+
Бездомный котпытается найти маленькую девочку, которую емусуждено спасти отнеизвестной угрозы. Наего пути встречаются очень разные люди, вовлеченные вопасные ипугающие истории—от доктора, который ставит эксперименты надсвоими зависимыми отникотина пациентами, добандита, приготовившего жестокую расправу длялюбовника своей жены.

Страна
США, Нидерланды
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

