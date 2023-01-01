Биография

Дрю Бэрримор — актриса, продюсер, режиссер. Родилась в Калвер-Сити, США, 22 февраля 1975 года. Отец, мать и многие другие родственники Дрю Блайт Бэрримор — так звучит полное имя звезды — также были актерами. Благодаря им Дрю начала сниматься еще младенцем. В 11 месяцев она впервые появилась на экранах в рекламном ролике собачьего корма. Помимо актерской деятельности, Бэрримор увлекается писательством: создала автобиографическую книгу, была соавтором кулинарного сборника. Выступала в качестве телеведущей. А в 2021 году запустила журнал Drew Magazine. Участвовала в разработке модной женской одежды совместно с Amazon.com и в других проектах. В кино Дрю Бэрримор впервые снялась в пять лет — дебютной для нее стала роль в ленте «Другие ипостаси». Стала знаменитой пару лет спустя после выхода на экраны фильма «Инопланетянин». Среди других известных картин в биографии Бэрримор — «Все путем», «История вечной любви», «Донни Дарко», «50 первых поцелуев». Всего на счету актрисы более 70 кинопроектов. В 2009 году выступила режиссером спортивной драмы «Катись!», впоследствии сняла еще несколько фильмов. Исполнительный продюсер картин «Дюплекс», «Обещать — не значит жениться», «Ангелы Чарли».