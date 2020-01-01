Дублерша (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Звезда комедий Кэнди Блэк ценит в этом мире лишь три вещи: секс, виски и драку с папарацци. После очередной выходки ей грозят групповая терапия, общество анонимных алкоголиков и исправительные работы. Увы, это не то, о че�м ей хотелось бы думать. Пока звезду тиранит мозгоправ, еe место занимает ее же дублeрша. Она мила, талантлива и не прочь избавиться от оригинала.



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