Дублерша (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Звезда комедий Кэнди Блэк ценит в этом мире лишь три вещи: секс, виски и драку с папарацци. После очередной выходки ей грозят групповая терапия, общество анонимных алкоголиков и исправительные работы. Увы, это не то, о че�м ей хотелось бы думать. Пока звезду тиранит мозгоправ, еe место занимает ее же дублeрша. Она мила, талантлива и не прочь избавиться от оригинала.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- МЗАктёр
Майкл
Зеген
- СДАктриса
Сара
Джес Остелл
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актриса
Холланд
Тейлор
- Актриса
Мишель
Бюто
- ТКАктёр
Тедди
Колука
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- ВМАктриса
Венди
Мередит
- ЭКАктриса
Элли
Кемпер
- СБСценарист
Сэм
Бэйн
- БОПродюсер
Брайан
О’Ши
- РБПродюсер
Росс
Бэббит
- СБПродюсер
Сэм
Бэйн
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ЮЯАк�триса дубляжа
Юлия
Яблонская
- РХХудожница
Рокио
Хименес
- ТПХудожница
Триша
Пек
- ТСХудожница
Тереза
Стреблер