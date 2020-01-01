Дублерша
Wink
Фильмы
Дублерша
7.22020, The Stand In
Драмы, Комедии97 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Дублерша (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Звезда комедий Кэнди Блэк ценит в этом мире лишь три вещи: секс, виски и драку с папарацци. После очередной выходки ей грозят групповая терапия, общество анонимных алкоголиков и исправительные работы. Увы, это не то, о чем ей хотелось бы думать. Пока звезду тиранит мозгоправ, еe место занимает ее же дублeрша. Она мила, талантлива и не прочь избавиться от оригинала.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дублерша»

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