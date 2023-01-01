Биография

Холланд Тейлор — американская актриса, также известна как драматург. Номинировалась и выигрывала премию «Эмми». Родилась в Филадельфии 14 января 1943 года. Холланд рано решила, что станет актрисой. В школе она активно участвовала в спектаклях, нарабатывая навыки, а затем поступила в колледж. Там она изучала драматургию и актерское мастерство. Завершив учебу, Холланд отправилась в Нью-Йорк, где относительно быстро стала популярна, играя на сцене в бродвейских постановках. В кино Холланд Тейлор стала сниматься параллельно развитию театральной карьеры . Самыми популярными фильмами, где снялась актриса, стали «Роман с камнем», «Шоу Трумана», «За что стоит умереть». Куда больших успехов Холланд добилась в сериальном жанре — она играла в проектах «Практика», «Секс в другом городе», «Закадычные друзья», «Мистер Мерседес» и «Голливуд». Несмотря на то что первые фильмы с Тейлор относятся к 60-м годам прошлого века, она до сих пор продолжает актерскую карьеру.