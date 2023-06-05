Жених напрокат (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодая женщина едет на свадьбу сестры в компании красавца-эскортника. Трогательная романтическая комедия в духе «Свадьбы моего лучшего друга».
Кэт переезжает из родного Лондона в Нью-Йорк и строит там успешную карьеру, а между тем ее личная жизнь оставляет желать лучшего. Получив приглашение на свадьбу младшей сестры, девушка осознает, что дома ее ждут сочувствующие взгляды родственников. К тому же шафером на торжестве оказывается бывший парень Кэт, который бросил ее после нескольких лет отношений. Чтобы показать ему, что у нее все хорошо, девушка обращается в агентство эскорт-услуг, где нанимает красавчика Ника. Мужчина соглашается в течение четырех дней изображать из себя влюбленного бойфренда. Но неожиданно их поездка превращается в настоящее романтическое приключение.
Не пропустите легкую комедию «Жених напрокат». Фильм 2005, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- Режиссёр
Клер
Килнер
- ДМАктриса
Дебра
Мессинг
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актриса
Эми
Адамс
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- СПАктриса
Сара
Пэриш
- ДШАктёр
Джереми
Шеффилд
- ПИАктёр
Питер
Иган
- Актриса
Холланд
Тейлор
- ДДАктёр
Джолион
Джеймс
- СДАктёр
С.
Джерод Харрис
- Сценарист
Дэна
Фокс
- ДБПродюсер
Джессика
Бендинджер
- Продюсер
Пол
Брукс
- МЧПродюсер
Мишель
Чиджик
- НМПродюсер
Натали
Марчиано
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ЛПХудожница
Луиз
Пейдж
- ОКОператор
Оливер
Кертис
- БНКомпозитор
Блейк
Нили