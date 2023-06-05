Жених напрокат (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Молодая женщина едет на свадьбу сестры в компании красавца-эскортника. Трогательная романтическая комедия в духе «Свадьбы моего лучшего друга».



Кэт переезжает из родного Лондона в Нью-Йорк и строит там успешную карьеру, а между тем ее личная жизнь оставляет желать лучшего. Получив приглашение на свадьбу младшей сестры, девушка осознает, что дома ее ждут сочувствующие взгляды родственников. К тому же шафером на торжестве оказывается бывший парень Кэт, который бросил ее после нескольких лет отношений. Чтобы показать ему, что у нее все хорошо, девушка обращается в агентство эскорт-услуг, где нанимает красавчика Ника. Мужчина соглашается в течение четырех дней изображать из себя влюбленного бойфренда. Но неожиданно их поездка превращается в настоящее романтическое приключение.



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