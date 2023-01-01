Биография

Ольга Зверева – актриса театра, кино и дубляжа, режиссер дубляжа, родилась 24 декабря 1968 года. Участвовала в съемках сериалов «Триада», «Жемчужная свадьба», однако более известна своими работами по закадровому озвучиванию, ее голосом говорит главная героиня сериала «Элен и ребята», персонажи популярных мультфильмов. Фильмография насчитывает свыше 300 ролей дубляжа. Актриса также озвучивает героев компьютерных игр. Актерскую специальность получила в Гнесинском училище. После окончания вуза снялась в нескольких российских кинокартинах. Первым фильмом Ольги Зверевой стала драма «Пассажирка» (1996). В 2014 году актриса снялась в сериале «Бандит». Небольшую роль Ольга Зверева исполнила в многосерийной мелодраме «Жемчужная свадьба» (2016). В 2019 году участвовала в съемках киноленты «Триада». Профессионально занимается озвучиванием иностранных полнометражных кинокартин, сериалов, мультфильмов, а также компьютерных игр (Left 4 Dead, Assassin’s Creed). Ее голосом говорят герои популярных фильмов «Железный человек», «Прости за любовь», «Голая правда», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Грани», «Менталист», «Твин Пикс», «Призрачная нить» и др.