Ольга Зверева
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 24 декабря 1968 г. (56 лет)
Биография
Ольга Зверева – актриса театра, кино и дубляжа, режиссер дубляжа, родилась 24 декабря 1968 года. Участвовала в съемках сериалов «Триада», «Жемчужная свадьба», однако более известна своими работами по закадровому озвучиванию, ее голосом говорит главная героиня сериала «Элен и ребята», персонажи популярных мультфильмов. Фильмография насчитывает свыше 300 ролей дубляжа. Актриса также озвучивает героев компьютерных игр. Актерскую специальность получила в Гнесинском училище. После окончания вуза снялась в нескольких российских кинокартинах. Первым фильмом Ольги Зверевой стала драма «Пассажирка» (1996). В 2014 году актриса снялась в сериале «Бандит». Небольшую роль Ольга Зверева исполнила в многосерийной мелодраме «Жемчужная свадьба» (2016). В 2019 году участвовала в съемках киноленты «Триада». Профессионально занимается озвучиванием иностранных полнометражных кинокартин, сериалов, мультфильмов, а также компьютерных игр (Left 4 Dead, Assassin’s Creed). Ее голосом говорят герои популярных фильмов «Железный человек», «Прости за любовь», «Голая правда», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Грани», «Менталист», «Твин Пикс», «Призрачная нить» и др.
Фильмография
Актриса
Актриса дубляжа
- 8.4
Кошачьи миры Луиса Уэйна2021, 106 мин
- 6.6
Брешь2020, 88 минБесплатно
- 7.1
Звонок. Последняя глава2019, 94 минБесплатно
- 7.6
Где-то там2018, 94 минБесплатно
- 8.0
Статус Брэда2017, 97 минБесплатно
- 7.4
WTF! Какого черта?2014, 77 минБесплатно
- 8.9
Скандинавский форсаж2014, 89 минБесплатно
- 8.5
Происхождение2009, 103 минБесплатно
- 8.8
Гадкий утенок и я2006, 84 минБесплатно
- 9.0
Жених напрокат2005, 85 минБесплатно
- 8.9
Дом летающих кинжалов2004, 114 мин
- 8.1
И грянул гром2004, 97 мин
- 9.4
Спеши любить2002, 102 мин
- 8.0
Хребет дьявола2001, 103 минБесплатно