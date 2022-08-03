Брешь (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

2242 год. Земля обречена. Среди 50 миллионов избранных, летящих к новой планете, — беременная дочь капитана корабля. Еe парня Ноя нет в списках, поэтому ему приходится обманом проникнуть на борт и притворяться уборщиком. Пока большая часть пассажиров и команды находится в анабиозе, Ной в компании бывалого напарника Клэя занимается ежедневной рутиной и знакомится с коллегами. Но вскоре на борту обнаруживается агрессивная инопланетная форма жизни, которая угрожает самому существованию человечества.

