Брешь (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
2242 год. Земля обречена. Среди 50 миллионов избранных, летящих к новой планете, — беременная дочь капитана корабля. Еe парня Ноя нет в списках, поэтому ему приходится обманом проникнуть на борт и притворяться уборщиком. Пока большая часть пассажиров и команды находится в анабиозе, Ной в компании бывалого напарника Клэя занимается ежедневной рутиной и знакомится с коллегами. Но вскоре на борту обнаруживается агрессивная инопланетная форма жизни, которая угрожает самому существованию человечества.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Суитц
- ККАктёр
Коуди
Кирсли
- Актёр
Брюс
Уиллис
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- ТВАктёр
Тимоти
В. Мерфи
- ККАктриса
Кассандра
Клементи
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- КЛАктёр
Кори
Лардж
- Актёр
Томас
Джейн
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- ЙУАктёр
Йохан
Урб
- ЭДСценарист
Эдвард
Дрейк
- КЛСценарист
Кори
Лардж
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- БМХудожник
Брайан
Мэсси
- СГКомпозитор
Скотт
Глазгоу