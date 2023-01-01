Томас Джейн
Thomas Jane
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 22 февраля 1969 г. (56 лет)
Биография
Томас Джейн – актер кино, сценарист, продюсер, режиссер, писатель, трижды был номинирован на премию «Золотой Глобус». Получил широкую известность благодаря исполнению ярких ролей в картинах «Мгла», «Кровавый четверг», «Глубокое синее море». Является автором книги комиксов «Bad Planet». Будущий американский актер родился в Балтиморе. В штате Мэриленд в г. Монтгомери юноша поступил в Высшую школу Thomas Sprigg Wootton. Окончив учебное заведение, он уехал в Голливуд, чтобы реализовать свои творческие способности. В первые месяцы молодому артисту приходилось жить в собственной машине, а на еду он зарабатывал, выступая перед публикой прямо на улице. Первую роль Томас Джейн получил в картине «Padamati Sandhya Ragam». После участия в фильме актер сразу стал популярным и получил широкое зрительское признание. Кинематографический путь продолжился в сериале «Баффи – истребительница вампиров». В этом фильме Томас Джейн снялся в 22 года. Молодежная многосерийная лента, вышедшая в 1992 г., была успешно принята во многих странах, а ее герои получили мировую известность. В 1993 г. актер исполнил роль в картине «Немезида». Следующими лентами с участием Джейна стали «Ворон 2: город ангелов», «Без лица», «Ночи в стиле буги». Важными в карьере актера стали работы в фильмах «Кровавый четверг», «Тонкая красная линия», «Глубокое синее море». Гениальность и многогранность своего таланта он смог полностью продемонстрировать в картинах «Мгла», «Ловец снов», «Каратель», «1922».
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 7.8
Боско2024, 103 мин
- 7.9
Плохие парни2023, 88 минБесплатно
- 7.0
Подкоп2022, 85 минБесплатно
- 8.7
Багровое озеро2022
- 7.6
Вендетта. Банды Атланты2022, 92 минБесплатно
- 6.3
Стримеры2021, 84 минБесплатно
- 8.1
Час истины2020, 110 мин
- 6.6
Брешь2020, 88 минБесплатно
- 8.1
Беги, прячься, бей2020, 104 минБесплатно
- 8.8
Крейсер2016, 124 минБесплатно
- 8.6
Сомния2016, 92 мин
- 7.5
Добро пожаловать в рай2014, 91 мин
- 7.7
Отправь их в ад, Мэлоун!2009, 92 минБесплатно