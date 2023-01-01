Биография

Томас Джейн – актер кино, сценарист, продюсер, режиссер, писатель, трижды был номинирован на премию «Золотой Глобус». Получил широкую известность благодаря исполнению ярких ролей в картинах «Мгла», «Кровавый четверг», «Глубокое синее море». Является автором книги комиксов «Bad Planet». Будущий американский актер родился в Балтиморе. В штате Мэриленд в г. Монтгомери юноша поступил в Высшую школу Thomas Sprigg Wootton. Окончив учебное заведение, он уехал в Голливуд, чтобы реализовать свои творческие способности. В первые месяцы молодому артисту приходилось жить в собственной машине, а на еду он зарабатывал, выступая перед публикой прямо на улице. Первую роль Томас Джейн получил в картине «Padamati Sandhya Ragam». После участия в фильме актер сразу стал популярным и получил широкое зрительское признание. Кинематографический путь продолжился в сериале «Баффи – истребительница вампиров». В этом фильме Томас Джейн снялся в 22 года. Молодежная многосерийная лента, вышедшая в 1992 г., была успешно принята во многих странах, а ее герои получили мировую известность. В 1993 г. актер исполнил роль в картине «Немезида». Следующими лентами с участием Джейна стали «Ворон 2: город ангелов», «Без лица», «Ночи в стиле буги». Важными в карьере актера стали работы в фильмах «Кровавый четверг», «Тонкая красная линия», «Глубокое синее море». Гениальность и многогранность своего таланта он смог полностью продемонстрировать в картинах «Мгла», «Ловец снов», «Каратель», «1922».