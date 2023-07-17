Подкоп (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Триллер с Томасом Джейном и Эмилем Хиршем о рабочем и его глухой дочери, которые попадают в плен к преступникам, под страхом смерти требующим выполнить для них грязную работу. Однажды Скотт, насильно забирая свою дочь Джейн с вечеринки, от переполняющей его ярости не справился с управлением и попал в автокатастрофу, в результате которой погибла его жена, а Джейн осталась без слуха и потеряла дар речи. Прошел год. Скотт пытается наладить отношения с дочерью, но ему поступает предложение, от которого он не может отказаться: незнакомец Вик предлагает расчистить заброшенный дом в пустыне за приличную сумму денег. Взяв с собой Джейн и наемного работника Пабло, Скотт отправляется на место. Там становится ясна реальная цель Вика — он требует перекопать двор в надежде найти что-то ценное. Пока Скотт не закончит работу, Вик и его девушка Лола никого не отпустят.
Рейтинг
- КЭРежиссёр
К.
Эшер Левин
- Актёр
Томас
Джейн
- Актриса
Лиана
Либерато
- ХДАктриса
Харлоу
Джейн
- Актёр
Эмиль
Хирш
- МДАктёр
Макана
Дэвид
- ДРАктёр
Диего
Ромеро
- МВАктёр
Майкл
Винсент Берри
- АРАктёр
Артур
Родригес
- РДАктриса
Рамона
ДюБарри
- ЭДАктриса
Эшли
Домангу
- ДАПродюсер
Джейсон
Армстронг
- ДКПродюсер
Дэниэл
Каммингс
- РДПродюсер
Роберт
Дин
- РГПродюсер
Роб
Гудрич
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- ССОператор
Стивен
Ст. Питер