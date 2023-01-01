Биография

Эмиль Хирш – американский актер кино, известный по ярким ролям в картинах «Альфа Дог», «Харви Милк», «В диких условиях». Юноша родился в Калифорнии. Его отец работал консультантом в промышленной отрасли, мама занималась изобразительным искусством. Семья распалась, когда Эмиль был еще ребенком. Он жил вместе с мамой в Лос-Анджелесе, где происходили самые важные события в кинематографе. Когда мальчик решил стать киноактером, мама поддержала это стремление, она старалась водить его на все кастинги. Свою дебютную роль Эмиль Хирш исполнил в возрасте 8 лет в популярном проекте «Скорая помощь». Затем он продолжил съемки в картине «Третья планета от Солнца». Карьера продолжала активно развиваться, молодой актер участвовал в съемках кинолент «Земля обетованная», «Притворщик», «Сабрина – маленькая ведьма», «Игроки». В 13 лет в картине «Гудини» он воплотил на экране главного персонажа в детстве. Более значимые проекты появились в фильмографии актера после окончания школы. Поклонники увидели Хирша в кинолентах «Опасные игры», «Императорский клуб», «Короли Догтауна». Звездной для артиста стала лента «Альфа Дог». Благодаря роли наркоторговца в этом фильме Эмиль Хирш стал по-настоящему популярным и востребованным. Он получил главную роль в триумфальной голливудской картине «В диких условиях», воплотил ведущих персонажей в фильмах «Харви Милк», «Особо опасны», «Рожденный дважды» и «Жизнь в мотеле», «Однажды в Голливуде».