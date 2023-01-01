Эмиль Хирш
Emile Hirsch
- Карьера
- Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 13 марта 1985 г. (40 лет)
Биография
Эмиль Хирш – американский актер кино, известный по ярким ролям в картинах «Альфа Дог», «Харви Милк», «В диких условиях». Юноша родился в Калифорнии. Его отец работал консультантом в промышленной отрасли, мама занималась изобразительным искусством. Семья распалась, когда Эмиль был еще ребенком. Он жил вместе с мамой в Лос-Анджелесе, где происходили самые важные события в кинематографе. Когда мальчик решил стать киноактером, мама поддержала это стремление, она старалась водить его на все кастинги. Свою дебютную роль Эмиль Хирш исполнил в возрасте 8 лет в популярном проекте «Скорая помощь». Затем он продолжил съемки в картине «Третья планета от Солнца». Карьера продолжала активно развиваться, молодой актер участвовал в съемках кинолент «Земля обетованная», «Притворщик», «Сабрина – маленькая ведьма», «Игроки». В 13 лет в картине «Гудини» он воплотил на экране главного персонажа в детстве. Более значимые проекты появились в фильмографии актера после окончания школы. Поклонники увидели Хирша в кинолентах «Опасные игры», «Императорский клуб», «Короли Догтауна». Звездной для артиста стала лента «Альфа Дог». Благодаря роли наркоторговца в этом фильме Эмиль Хирш стал по-настоящему популярным и востребованным. Он получил главную роль в триумфальной голливудской картине «В диких условиях», воплотил ведущих персонажей в фильмах «Харви Милк», «Особо опасны», «Рожденный дважды» и «Жизнь в мотеле», «Однажды в Голливуде».
Фильмография
Актёр
- 8.0
Под прикрытием2023, 91 мин
- 7.7
Подрывник2023, 89 мин
- 5.6
Что случилось с Хелен2023, 80 минБесплатно
- 7.0
Подкоп2022, 85 минБесплатно
- 6.9
Пациенты2022, 87 минБесплатно
- 7.1
Поворот не туда. Дом зла2022, 81 мин
- 8.2
Полночь на злаковом поле2021, 94 минБесплатно
- 7.9
Сила стихии2020, 90 мин
- 6.6
Вечер с Беверли Лафф Линн2018, 103 минБесплатно
- 8.4
Китайская вдова2017, 92 минБесплатно
- 8.1
Демон внутри2016, 83 мин
- 7.9
Десять тысяч святых2015, 102 минБесплатно
- 8.9
Уцелевший2013, 116 мин
- 7.5
Киллер Джо2011, 98 мин
- 7.2
Воздух, которым я дышу2008, 91 минБесплатно
- 8.7
Альфа Дог2006, 117 мин
- 7.1
Вымышленные герои2004, 104 минБесплатно
- 9.2
Императорский клуб2002, 104 минБесплатно