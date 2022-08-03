Фантом
Фильмы
Фантом

Фильм Фантом (2011)

7.72011, Фантом
Фантастика, Триллер85 мин18+
О фильме

Четыре американца становятся участниками сражения с инопланетянами, которые напали на столицу России. Пока пришельцы не найдут минеральные вещества, являющиеся для них основной пищей, они не покинут планету.

«Фантом» — фантастический триллер американского режиссера Криса Горака и российского продюсера Тимура Бекмамбетова. Фильм стал первым масштабным голливудским кинопроектом, который был снят в России и шел в 3D формате. Производствомленты с американской стороны занялась студия Summit Entertainment, известная всему миру по вампирской саге «Сумерки».

Страна
США, Россия
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.9 IMDb

