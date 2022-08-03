Фильм Фантом (2011)

Четыре американца становятся участниками сражения с инопланетянами, которые напали на столицу России. Пока пришельцы не найдут минеральные вещества, являющиеся для них основной пищей, они не покинут планету.



«Фантом» — фантастический триллер американского режиссера Криса Горака и российского продюсера Тимура Бекмамбетова. Фильм стал первым масштабным голливудским кинопроектом, который был снят в России и шел в 3D формате. Производствомленты с американской стороны занялась студия Summit Entertainment, известная всему миру по вампирской саге «Сумерки».

