Биография

Татьяна Шитова — российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась в Приморском крае 1 августа 1975 года. С детства Татьяна мечтала об актерской карьере, поэтому сразу после окончания школы подала документы в Щукинское училище. После выпуска она получила работу в труппе МХАТ, на сцене которого сыграла около десятка ролей. Первым фильмом Татьяны Шитовой стал фильм «Мещерские», вышедший в 1995 году. Работу в дубляже актриса начинала с озвучивания рекламы, а позже стала получать предложения озвучивать фильмы и сериалы. В послужном списке Татьяны Шитовой несколько десятков ролей в кино. Широкая аудитория знает ее по таким сериалам, как «Люба, дети и завод…», «Глухарь», «Доктор Тырса», «Кухня». Известность женщине принесла роль в проекте «Сезон охоты 2». Также актриса работала над дубляжом нескольких сотен фильмов и сериалов. Ее голосом говорят в российском прокате персонажи таких актрис, как Скарлетт Йоханссон, Эмма Стоун, Натали Портман и многие другие.