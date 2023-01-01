Татьяна Шитова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 1 августа 1975 г. (49 лет)
Биография
Татьяна Шитова — российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась в Приморском крае 1 августа 1975 года. С детства Татьяна мечтала об актерской карьере, поэтому сразу после окончания школы подала документы в Щукинское училище. После выпуска она получила работу в труппе МХАТ, на сцене которого сыграла около десятка ролей. Первым фильмом Татьяны Шитовой стал фильм «Мещерские», вышедший в 1995 году. Работу в дубляже актриса начинала с озвучивания рекламы, а позже стала получать предложения озвучивать фильмы и сериалы. В послужном списке Татьяны Шитовой несколько десятков ролей в кино. Широкая аудитория знает ее по таким сериалам, как «Люба, дети и завод…», «Глухарь», «Доктор Тырса», «Кухня». Известность женщине принесла роль в проекте «Сезон охоты 2». Также актриса работала над дубляжом нескольких сотен фильмов и сериалов. Ее голосом говорят в российском прокате персонажи таких актрис, как Скарлетт Йоханссон, Эмма Стоун, Натали Портман и многие другие.
Фильмография
Актриса
- 5.7
Самозванка2023, 82 мин
- 8.4
Неудержимые 42023, 99 мин
- 7.9
Выжившая2023, 100 мин
- 6.9
Ледяной страх2023, 85 минБесплатно
- 7.0
Крик. Ночь перед Рождеством2023, 82 мин
- 7.7
Иди ко мне, детка2023, 97 мин
- 7.7
Девичник. Убойная ночь2023, 88 мин
- 6.0
Жизнь вверх ногами2023, 91 мин
- 7.9
Бабушкин рецепт2023, 85 мин
- 7.6
Только ты и я2023, 100 мин
- 5.7
Синтез2022, 91 минБесплатно
- 6.4
Горячий отпуск2022, 100 минБесплатно
- 5.3
Щелкунчик убивает2022, 79 мин
- 7.9
Первая любовь2022, 91 минБесплатно
- 8.2
Моя пиратская свадьба2022, 96 мин
- 7.7
Открытое море: Монстр глубины2022, 88 мин
- 8.2
Неувольняемый2022, 81 мин
- 7.2
30 ночей с бывшей2022, 91 минБесплатно
- 5.3
Дом тьмы2022, 87 мин
- 6.5
Паразит2022, 102 мин