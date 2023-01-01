Триллер о подругах, для которых вечеринка в загородном доме стала смертельным испытанием из-за вторжения преступников. Захватывающий фильм от режиссера «Плетеного человека» Нила Лабута. Восемь девушек собираются в особняке на Голливудских холмах, чтобы проводить одну из них в замужнюю жизнь. Среди гостей — Тесс, сестра невесты. Девушка прошла войну в Ираке, и сейчас ей не по себе на праздной тусовке. Однако вскоре вечер перестает быть томным: на дом нападают преступники, цель которых украсть нечто ценное и не оставить свидетелей. Тесс становится на защиту особняка и его гостей, применяя боевые навыки. Но справится ли она в одиночку? Оставайтесь на Wink и включайте «Девичник. Убойная ночь» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас!



Девичник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.