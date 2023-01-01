Девичник. Убойная ночь (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Триллер о подругах, для которых вечеринка в загородном доме стала смертельным испытанием из-за вторжения преступников. Захватывающий фильм от режиссера «Плетеного человека» Нила Лабута. Восемь девушек собираются в особняке на Голливудских холмах, чтобы проводить одну из них в замужнюю жизнь. Среди гостей — Тесс, сестра невесты. Девушка прошла войну в Ираке, и сейчас ей не по себе на праздной тусовке. Однако вскоре вечер перестает быть томным: на дом нападают преступники, цель которых украсть нечто ценное и не оставить свидетелей. Тесс становится на защиту особняка и его гостей, применяя боевые навыки. Но справится ли она в одиночку? Оставайтесь на Wink и включайте «Девичник. Убойная ночь» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас!
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Рейтинг
- НЛРежиссёр
Нил
Лабут
- Актриса
Мэгги
Кью
- КФАктриса
Кэт
Фостер
- ХКАктриса
Хайди
Куан
- ИААктриса
Ито
Агайере
- ФБАктёр
Филип
Берк
- ДКАктёр
Джеймс
Карпинелло
- ККАктёр
Крис
Корбин
- ДКАктриса
Джиа
Кроватин
- ТХАктёр
Трэвис
Хаммер
- НЛСценарист
Нил
Лабут
- ЭБПродюсер
Эрик
Бреннер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- МААктёр дубляжа
Моряна
Анттонен-Шестакова
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- РСОператор
Рогир
Стофферс