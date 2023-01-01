Биография

Мэгги Кью — американская актриса и модель. Получила международную известность благодаря ролям в боевиках и экшенах. Родилась в Гонолулу, Гавайи, США, 22 мая 1979 года. Мэгги выросла в смешанной семье — ее родители познакомились во время вьетнамской войны. У отца Кью ирландско-польские корни, у матери — вьетнамские. После окончания школы в Гонолулу планировала стать ветеринаром, но из-за финансовых трудностей выбрала карьеру модели. Модельная работа привела ее в Азию, где она, не собираясь становиться актрисой, пересеклась с самим Джеки Чаном и стала его ученицей. Он обучил ее каскадерским трюкам и ввел в мир боевиков. Мэгги Кью дебютировала в «Доме дракона». Фильм мгновенно сделал ее звездой Азии. Далее были работы в «Спецназе особого назначения», картинах «Час пик — 2» и «Вокруг света за 80 дней». Снявшись в ленте «Миссия невыполнима — 3», Мэгги Кью стала известна за пределами азиатского континента. Также в ее кинематографической биографии роли в «Крепкий орешек 4.0», «Кодекс киллера», «Девичник: Убойная ночь».