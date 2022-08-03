Фильм Дивергент (2014)

Дивергент
Если выбирая между «к умным» или «к красивым», вы говорите «да», то «Дивергент» — фильм для вас.

После глобальной войны уцелевших жителей футуристического Чикаго поделили на пять групп: Искренность, Бесстрашие, Эрудиция, Дружелюбие или Отречение. Каждый человек, дожив до 16 лет, должен пройти тест, чтобы власти понимали, к какой фракции тот принадлежит. Но Беатрис Прайор получает неожиданный результат: она — дивергент, человек, которому подходит любая группа. Правительство считает таких, как она, угрозой сложившемуся миропорядку, поэтому девушке придется приложить немало усилий, чтобы выжить.

Если вы любите антиутопии, вроде «Голодных игр» или «Бегущего в лабиринте», то, начав смотреть «Дивергент», вряд ли сможете оторваться от экрана до финальных титров: зрелищные экшен-сцены, харизматичные герои и драматические сюжетные повороты способны увлечь даже требовательного зрителя.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

