Биография

Шейлин Вудли – американская модель и актриса. Обладательница многих премий, в том числе и награды «Независимый дух». Актриса Шейлин Вудли родилась в 1991 году в США. Родители работали в школе. Помимо Шейлин, в семье есть младший брат. Еще в школьном возрасте девушке был поставлен диагноз сколиоз, осанку пришлось исправлять с помощью специального корсета. С 4 лет Шейлин Вудли работала моделью и параллельно бывала на курсах актерского мастерства, поэтому можно было сразу увидеть, что с самого детства девочка проявляла интерес к театру и кино. Впервые съемки были в 1999 году. Тогда ей предложили роль маленькой девочки в фильме «Замена папы». Далее она продолжала играть небольшие роли, которые все ближе продвигали ее к мечте и успеху. Вскоре роли Шейлин Вудли стали расширяться, и у девушки появилось много поклонников. Впервые главную роль Шейлин получила в 2008 году, когда ей предложили съемки в телесериале «Тайная жизнь американского подростка». За все время сыграно огромное количество разнообразных ролей. Благодаря насыщенной карьере ее награждали во многих номинациях. Это дало возможность стать еще более популярной и востребованной. Фильмы с ее участием можно увидеть и сегодня.