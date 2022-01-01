Мизантроп (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы найти преступника, нужно думать как преступник. Триллер о снайпере-маньяке и полицейской со странными наклонностями.



Празднование Нового года в Балтиморе омрачает массовое убийство: неизвес�тный расстрелял 29 человек во время вечеринки на крыше. Среди всех полицейских, привлеченных к делу, только одной Элеанор Фалко кажется, что убийца был всего один. И она не верит, что это психопат, убивающий ради забавы; ее логика привлекает внимание старшего агента ФБР. Так юная и неопытная Элеанор попадает в отряд профессионалов, где ей придется доказать свою правоту. Девушка и сама асоциальна, поэтому ей проще понять преступника, чем окружающих людей. Этому факту есть только одно логичное объяснение... Кем окажется странный «новогодний» убийца и почему его понимает только Элеанор?



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