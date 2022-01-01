Мизантроп (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Чтобы найти преступника, нужно думать как преступник. Триллер о снайпере-маньяке и полицейской со странными наклонностями.
Празднование Нового года в Балтиморе омрачает массовое убийство: неизвес�тный расстрелял 29 человек во время вечеринки на крыше. Среди всех полицейских, привлеченных к делу, только одной Элеанор Фалко кажется, что убийца был всего один. И она не верит, что это психопат, убивающий ради забавы; ее логика привлекает внимание старшего агента ФБР. Так юная и неопытная Элеанор попадает в отряд профессионалов, где ей придется доказать свою правоту. Девушка и сама асоциальна, поэтому ей проще понять преступника, чем окружающих людей. Этому факту есть только одно логичное объяснение... Кем окажется странный «новогодний» убийца и почему его понимает только Элеанор?
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Информация
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дамиан
Сифрон
- Актриса
Шейлин
Вудли
- Актёр
Бен
Мендельсон
- Актёр
Джован
Адепо
- Актёр
Ральф
Айнесон
- РЗАктёр
Ричард
Земан
- ДДАктёр
Душан
Дукич
- ДКАктёр
Джейсон
Кавалье
- НУАктёр
Ник
Уокер
- ДЛАктёр
Дарси
Лори
- МКАктёр
Марк
Камачо
- ДССценарист
Дамиан
Сифрон
- СМПродюсер
Стюарт
Манашил
- Продюсер
Аарон
Райдер
- Продюсер
Шейлин
Вудли
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АЛХудожница
Айеиша
Ли
- КЭХудожница
Келси
Эфрэм
- ДСМонтажёр
Дамиан
Сифрон
- ХХОператор
Хавьер
Хулия
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл