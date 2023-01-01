Биография

Бен Мендельсон — австралийский актер, известный за пределами своей страны благодаря ролям в американских кино и сериалах. Номинировался на «Золотой глобус», лауреат премии «Эмми». Родился в Мельбурне 3 апреля 1969 года. Рос трудным ребенком, регулярно имея сложности с дисциплиной, которые спровоцировали проблемы с законом. Но увлекся актерской игрой и получил профильное образование, после чего начал сниматься в австралийских сериалах. Уже в начале карьеры Бен Мендельсон снялся в фильме «Год, когда у меня ломался голос», за участие в котором ему вручили одну из австралийских кинопремий. Затем были «Специалист по эффективности», «Сирены», «Вертикальный предел» и еще около десятка фильмов. Некоторые его роли были отмечены кинопремиями. Одна из них — в триллере «По волчьим законам», после чего был признан самым популярным австралийским актером. Со временем он начал сниматься в Голливуде, поэтому в его фильмографии есть «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Ограбление казино», «Место под соснами», «Прогулка по Миссисипи», «Первому игроку приготовиться» и «Капитан Марвел». Также принимает приглашения сняться в сериалах — сыграл запоминающиеся роли в проектах «Родословная», «Чужак» и «Секретное вторжение».