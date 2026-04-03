Когда Милла встречает Мозеса, кажется, что у них ничего общего: она – робкий подросток с несерьезными родителями и серьезным диагнозом, он – вороватый бездельник, который соглашается потусоваться с Миллой ради дозы морфина. Первая любовь, неловкая и насмешливая, и задумчивая история о прощании с детством и с родителями сплетаются в нескольких солнечных днях накануне теплого австралийского Рождества.

