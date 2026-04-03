Молочные зубы
Wink
Фильмы
Молочные зубы
7.72019, Babyteeth
Драма, Мелодрама115 мин18+

Молочные зубы (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Когда Милла встречает Мозеса, кажется, что у них ничего общего: она – робкий подросток с несерьезными родителями и серьезным диагнозом, он – вороватый бездельник, который соглашается потусоваться с Миллой ради дозы морфина. Первая любовь, неловкая и насмешливая, и задумчивая история о прощании с детством и с родителями сплетаются в нескольких солнечных днях накануне теплого австралийского Рождества.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Музыка
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молочные зубы»