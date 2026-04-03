Молочные зубы (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Когда Милла встречает Мозеса, кажется, что у них ничего общего: она – робкий подросток с несерьезными родителями и серьезным диагнозом, он – вороватый бездельник, который соглашается потусоваться с Миллой ради дозы морфина. Первая любовь, неловкая и насмешливая, и задумчивая история о прощании с детством и с родителями сплетаются в нескольких солнечных днях накануне теплого австралийского Рождества.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ШМРежиссёр
Шеннон
Мерфи
- ЭСАктриса
Элайза
Сканлен
- ТУАктёр
Тоби
Уоллес
- ЭДАктриса
Эсси
Дэвис
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ЭБАктриса
Эмили
Барклай
- ЮГАктёр
Юджин
Гилфеддер
- ЧГАктёр
Чарльз
Граундс
- ДЯАктёр
Джек
Ябсли
- АДАктриса
Андреа
Деметриадес
- КЮАктёр
Квентин
Юнг
- ПДАктриса
Присцилла
Дуэйхи
- ШДАктриса
Шеннон
Дули
- ДСАктёр
Джастин
Смит
- АДАктёр
Арка
Дас
- РКСценарист
Рита
Калнеяс
- ДЧПродюсер
Джен
Чепман
- КСПродюсер
Кэтерин
Слэттери
- АБКомпозитор
Аманда
Браун