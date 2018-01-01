Робин Гуд: Начало (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Робин Гуд: Начало» — это приключенческий боевик с Тэроном Эджертоном, звездой франшизы «Kingsman», в главной роли.



Фильм повествует о начале пути легендарного героя Робин Гуда — молодого дерзкого повстанца, который противостоит тирании и борется за свою страну. Он выступает против коррумпированной английской аристократии вместе с командой отчаянных воинов, стремящихся вернуть справедливость. Но у него есть и личные мотивы: Робин вступает в конфликт с жадным шерифом Ноттингема, который однажды предал его.



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