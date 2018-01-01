Робин Гуд: Начало (фильм, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
«Робин Гуд: Начало» — это приключенческий боевик с Тэроном Эджертоном, звездой франшизы «Kingsman», в главной роли.
Фильм повествует о начале пути легендарного героя Робин Гуда — молодого дерзкого повстанца, который противостоит тирании и борется за свою страну. Он выступает против коррумпированной английской аристократии вместе с командой отчаянных воинов, стремящихся вернуть справедливость. Но у него есть и личные мотивы: Робин вступает в конфликт с жадным шерифом Ноттингема, который однажды предал его.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- ОБРежиссёр
Отто
Батхёрст
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ИХАктриса
Ив
Хьюсон
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- ТМАктёр
Тим
Минчин
- Актёр
Пол
Андерсон
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- ИПАктёр
Иэн
Пек
- КБАктёр
Корнелиус
Бут
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ДДПродюсер
Дженнифер
Дэвиссон
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- НТХудожница
Нора
Такач
- КСХудожница
Катя
Солтс
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- ДСОператор
Джордж
Стил
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе