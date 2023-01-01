Биография

Джейми Фокс — актер, музыкант, продюсер, сценарист, режиссер. Обладатель кинопремий «Оскар», «Золотой глобус» и других. Родился в Терелле 13 декабря 1967 года. Эрик Марлон Бишоп — так при рождении звали будущего актера — в раннем детстве освоил фортепиано, постигал азы классической музыки в колледже, получил образование музыканта. Интересовался спортом и всерьез размышлял о карьере профессионального футболиста. Первый музыкальный альбом записал в 1994 году, а известность как талантливый исполнитель получил в начале нулевых. Часто создавал совместные треки с другими популярными исполнителями. Выступал со стендапом. Джейми Фокс попал в кино начале 1990-х: на этом поприще его карьера началась с участия в сериале «В ярких красках». Сегодня на счету актера около сотни работ, в том числе получивших успех у публики лент «Джанго освобожденный», «Рэй», «Законопослушный гражданин», «Человек-паук: Нет пути домой», «Каждое воскресенье», «Просто помиловать». В качестве сопродюсера Фокс выступил в более 20 фильмах, среди которых «Похороны», «Помоги жизни», «30 событий за 30 лет». Озвучил персонажей картин «Рио», «Отвязные дворняги», участвовал в создании киносценариев и режиссуре.