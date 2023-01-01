Игры возмездия
Wink
Фильмы
Игры возмездия
6.52023, Tin Soldier
Боевик, Триллер86 мин18+
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Игры возмездия (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Мрачный боевик с элементами триллера с голливудскими звездами: Джейми Фоксом, Скоттом Иствудом и Робертом Де Ниро. В центре сюжета — противостояние бывших союзников, которые оказались по разные стороны баррикад. Напряженная атмосфера, зрелищные сцены и моральные дилеммы — «Игры возмездия» смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Главный герой — Нэш Кавано, бывший спецназовец, которого правительство нанимает для тайного задания. Его цель — проникнуть в хорошо охраняемую крепость, построенную его бывшим наставником Бокуши, харизматичным лидером, собравшим вокруг себя ветеранов и арсенал оружия. Но для Нэша эта операция становится возможностью отомстить. Героя мучает боль и желание поквитаться с человеком, разрушившим его жизнь.

Если вам нравятся фильмы с напряженной атмосферой, обратите внимание на боевик «Игры возмездия» — онлайн он доступен на Wink. Это кино о внутренней войне — строгое, хладнокровное и эффектное.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

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