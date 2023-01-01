Игры возмездия (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Мрачный боевик с элементами триллера с голливудскими звездами: Джейми Фоксом, Скоттом Иствудом и Робертом Де Ниро. В центре сюжета — противостояние бывших союзников, которые оказались по разные стороны баррикад. Н�апряженная атмосфера, зрелищные сцены и моральные дилеммы — «Игры возмездия» смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Главный герой — Нэш Кавано, бывший спецназовец, которого правительство нанимает для тайного задания. Его цель — проникнуть в хорошо охраняемую крепость, построенную его бывшим наставником Бокуши, харизматичным лидером, собравшим вокруг себя ветеранов и арсенал оружия. Но для Нэша эта операция становится возможностью отомстить. Героя мучает боль и желание поквитаться с человеком, разрушившим его жизнь.
Если вам нравятся фильмы с напряженной атмосферой, обратите внимание на боевик «Игры возмездия» — онлайн он доступен на Wink. Это кино о внутренней войне — строгое, хладнокровное и эффектное.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик, Триллер
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- Режиссёр
Брэд
Фурман
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- ДБАктёр
Джои
Бикиччи
- Актёр
Джон
Легуизамо
- РОАктриса
Рита
Ора
- Актриса
Нора
Арнезедер
- ШААктёр
Шамир
Андерсон
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- ЛМАктёр
Лоуренс
Мейсон
- ДФСценарист
Джесс
Фьюерст
- Сценарист
Брэд
Фурман
- ДФПродюсер
Джесс
Фьюерст
- Продюсер
Брэд
Фурман
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс